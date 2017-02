Jogo do Real Madrid é adiado por temporal na Espanha

As chuvas torrenciais na Espanha vão forçar o adiamento da partida do líder Real Madrid contra o Celta de Vigo, que seria disputada no domingo. A informação foi dada pelo prefeito de Vigo, Abel Caballero, em entrevista à Rádio Cadena Ser. Parte do teto do estádio do Celta se soltou com a chuva, o que levou à suspensão do jogo por questões de segurança.

