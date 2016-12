Jogo das Estrelas agita o Maracanã nesta quarta com presença de Neymar

O fã de futebol que já está com saudade do Campeonato Brasileiro tem um bom motivo para ir ao Maracanã na noite desta quarta-feira. A 13ª edição do Jogo das Estrelas, organizado por Zico, reunirá alguns dos destaques do Brasileirão, além de craques do passado e um convidado mais que especial: Neymar é presença confirmada. A partida começa às 20h30m, e tem transmissão ao vivo do SporTV. A preliminar, com times de artistas, começa às 18h30m. Os ingressos estão esgotados.

Esta será a segunda participação de Neymar no Jogo das Estrelas. A primeira foi em 2013, quando a partida foi disputada no Morumbi, em São Paulo.

Além de Neymar e Zico, estarão em campo nomes como Marinho, Vitinho, Renato Augusto, Loco Abreu, Renato Gaúcho, Júnior, Aldair, Zinho e Sorín.

O evento será marcado por homenagens às vítimas do acidente aéreo com o time da Chapecoense e ao ex-jogador Carlos Alberto Torres e o jornalista Raul Quadros, que também faleceram em 2016. Parte da renda será destinada às famílias dos mortos no acidente de Medellín.