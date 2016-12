Itamaraty não sabe ainda paradeiro de brasileiros desaparecidos nas Bahamas

BRASÍLIA — O Itamaraty informou nesta segunda-feira que pediu ajuda da Polícia Federal (PF) do Brasil, e das autoridades migratórias, policiais e guardas costeiras das Bahamas e dos Estados Unidos para descobrir o paradeiro de 19 brasileiros desaparecidos desde 6 de novembro. Mas, até o momento, não se sabe ainda o que aconteceu com eles, nem há informações sobre a embarcação que teriam usado para tentar chegar aos Estados Unidos a partir das Bahamas, atravessando o mar que separa os dois países.

Segundo o Itamaraty, parentes dos desaparecidos entraram em contato com a embaixada brasileira nas Bahamas em 15 de novembro. A partir daí, o Itamaraty diz ter comunicado imediatamente a PF e as autoridades estrangeiras para encontrar os brasileiros. Em nota, informou ainda que a embaixada nas Bahamas e o consulado-geral em Miami continuam engajadas na busca de informações, estando "em contato permanente com as autoridades dos EUA e das Bahamas, bem como com as famílias dos brasileiros desaparecidos que procuraram auxílio".

O Itamaraty avisou ainda que, em respeito à lei e à privacidade dos brasileiros, não fornece detalhes sobre a identidade dos desaparecidos.