Itamaraty condena ataque em Istambul

BRASÍLIA – O Itamaraty divulgou nota neste domingo de repúdio ao ataque a um clube noturno em Istambul na noite de réveillon, que resultou em 39 mortes e 69 feridos. O texto também deixa claro que o governo brasileiro condena qualquer tipo de ato terrorista. “O governo brasileiro condena o ataque perpetrado na madrugada de hoje, na cidade de Istambul, que causou a morte de pelo menos 39 pessoas e feriu dezenas de outras, durante uma celebração do ano novo”, diz a nota.

O órgão também prestou homenagens às vítimas da chacina. “Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo brasileiro manifesta condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Turquia”, completa o Itamaraty.

Segundo informações da CNN, 21 mortos já foram identificados. Desse total, 16 são estrangeiros e cinco, da Turquia. Relatórios iniciais afirmaram que havia dois atiradores no local, mas apenas um teria sido responsável pelos disparos. A polícia busca agora o autor do ataque. Além disso, até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado.

Ainda de acordo com a CNN, os tiros começaram na boate Reina pouco depois das 2h da madrugada de domingo (21h de sábado em Brasília), quando havia entre 700 e 800 pessoas dentro do estabelecimento, às margens do Estreito de Bósforo. A emissora NTV afirmou que o atirador disparou entre 120 e 180 vezes durante sete minutos semeando o pânico, fazendo com que algumas pessoas se jogassem nas geladas águas do Bósforo para escapar do massacre.

Neste domingo, pedestres foram até o local do ataque para deixar flores e velas, sob os olhares de dezenas de policiais armados que continuavam fazendo a segurança do local.