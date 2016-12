Itália reforça segurança após morte de terrorista de ataque em Berlim  

ROMA — A segurança para o fim de semana do Natal foi intensificada em toda a Itália e no Vaticano neste sábado, após o tunisiano acusado do atentado que matou 12 pessoas em Berlim ter sido morto a tiros pela polícia de Milão. Enquanto investigadores seguem tentando determinar se Anis Amri tinha cúmplices na Itália, três pessoas que tinham conexão com o jovem tunisiano foram presas em sua província natal. O governo de Túnis acusa os suspeitos de fazerem parte de uma célula terrorista ligada a Amri.

As autoridades de Roma proibiram a entrada de vans ou caminhões no centro da cidade. A polícia antiterrorista usa máscaras e carrega metralhadoras em bloqueios montados nas estradas — sobretudo perto de locais turísticos famosos ou áreas que tradicionalmente reúnem multidões no fim de ano.

No Vaticano, onde o Papa Francisco deve celebrar a Santa Missa de Natal na Basílica de São Pedro no sábado à noite, carros de polícia e jipes militares se posicionavam a cada 100 metros ao longo das ruas.A segurança também foi intensificada no centro de Milão e em outras cidades italianas, particularmente perto das grandes igrejas.

Depois de reconstituir os movimentos de Amri, que fugiu da Alemanha e chegou à Itália, passando pela França, em condições ainda pouco claras, a polícia investiga se ele estava procurando abrigo com conhecidos na Itália ou se estava a caminho de outro país.

O local onde Amri foi morto, Sesto San Giovanni, é o lar de uma importante comunidade muçulmana e um ponto de partida para ônibus que seguem para o Sul da Itália, Europa Oriental e os Balcãs. Ele foi morto a tiros na área que fica nos arredores de Milão na sexta-feira, depois que sacou uma arma contra a polícia durante inspeção de rotina.

Em um vídeo divulgado na sexta-feira depois de sua morte, Amri é visto prometendo sua lealdade ao líder do grupo militante Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. O seu sobrinho, um dos detidos neste sábado na Tunisia, também havia gravado um vídeo jurando lealdade ao grupo — e enviou o material para o tio, que o incentivava a também se mudar para a Alemanha.