Itaipu atinge 102 milhões de MWh

Foz - A Itaipu Binacional atingiu ontem pela manhã excepcionais 102 milhões de megawatts-hora. A quatro dias para o fim de 2016, com uma média diária acima de 250 mil MW, a perspectiva é fechar o ano com uma produção em torno de 103 milhões de MWh. Geração é inédita no mundo. Se confirmada, a quantidade será três milhões superior à meta de 100 milhões de MWh projetada para o melhor ano de todo os tempos de funcionamento da usina. Em 2016, Itaipu ultrapassou a marca de Três Gargantas e voltou a liderar a produção anual de produção de energia elétrica. O recorde mundial de 2014 pertencente à usina chinesa era de 98,8 milhões de MWh. No ano histórico, Itaipu registrou, pela primeira vez, em 32 anos de funcionamento, na segunda-feira (26) à noite, um volume gerado superior a 50 milhões de MWh num segundo semestre. No primeiro, a usina já havia produzido 51.637.234 MWh. Com a média de geração diária, é bem provável que a produção no segundo semestre de 2016 ultrapasse também os 51 milhões de MWh.