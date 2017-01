Israel afirma que não vai entregar corpos de membros do Hamas

RIO - O governo de Israel anunciou, neste domingo, que não vai devolver os corpos de militantes do Hamas mortos em ataques a israelenses a suas famílias, mas irá enterrá-los.

“O gabinete de segurança política discutiu sobre a atual política de tratamento dos corpos de terroristas do Hamas mortos em ataques terroristas e decidiu que não devolverá os corpos, mas os enterrará”, indicou um comunicado do primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, divulgado no Twitter.

O comunicado deu mais detalhes sobre o procedimento a ser adotado para que os enterros aconteçam, além de sinalizar que, na mesma reunião, foram discutidas formas de recuperar os restos de soldados israelenses mortos na guerra de Gaza de 2014 e de conseguir a liberação de civis desaparecidos — que o exército acredita estarem nas mãos do Hamas.

Em outras ocasiões, Israel já havia enterrado corpos de militantes do Hamas em localizações secretas em pontos remotos do país.

A decisão tomada pelo gabinete de segurança sucedeu a divulgação, no dia anterior, de um vídeo pelo Al Qasam, braço armado do Hamas, em que uma festa de aniversário do soldado israelense Oron Shaul era parodiada — segundo Israel, Shaul morreu na guerra de Gaza em 2014.

O governo acredita ainda que outro soldado, Hadar Goldin, tenha morrido com Shaul há dois anos e que o Hamas guarda seus corpos como potencial moeda de troca.

Em setembro, um veterano militar disse que Israel tem retidos, desde 2014, 18 palestinos de Gaza e os corpos de outros 19, e “oferecia trocá-los mutuamente pelos corpos dos soldados israelenses”.

Mas Lior Lotan, responsável por prisioneiros e pessoas desaparecidas, disse que, na ocasião, o Hamas rechaçou a oferta.