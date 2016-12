Irmão de Carrie Fisher faz homenagem emocionante à irmã e à mãe

Tweet Todd FisherRIO - Todd Fisher, irmão de Carrie Fisher e filho de Debbie Reynolds, publicou uma comovente homenagem às duas mulheres, mortas recentemente.

No Twitter, Todd postou um desenho de Carrie com o icônico figurino da Princesa Leia. Ao seu lado, com o braço sobre as costas da filha, Debbie aparece vestida com uma capa de chuva e um guarda-chuva -- uma referência a "Cantando na chuva" (1952), um dos filmes que marcaram a carreira da atriz. Acima da imagem, há o verso da canção do filme: "Que sensação gloriosa. Estou feliz de novo."

Já na legenda, Todd escreveu: "Essa é uma linda história de amor para testemunhar nos meus 58 anos. Sinto tanta saudade delas duas. O amor é eterno."

Dezenas de internautas responderam à publicação com mensagens de apoio.

Debbie Reynolds morreu nesta quarta-feira, aos 84 anos, de derrame, um dia após Carrie Fisher não resistir às complicações de um infarto.