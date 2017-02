Irã realiza exercícios militares em resposta às sanções dos EUA

TEERÃ — Em plena escalada da tensão com os Estados Unidos, o Irã iniciou exercícios militares este sábado, incluindo o uso de mísseis, anunciou o IRGC, o corpo militar iraniano de elite.

Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, as manobras têm o objetivo de mostrar “a total preparação para fazer frente às ameaças” e “às sanções humilhantes” contra Teerã anunciadas pela Casa Branca.

Durante este exercício, foram testados diferentes sistemas de radar e mísseis de fabricação local, assim como centros de comando.

O anúncio foi realizado no dia seguinte à imposição pelos EUA de novas sanções ao Irã, em resposta a um teste de míssil balístico do governo de Teerã no último dia 29, que enfureceu o presidente Donald Trump.

Pouco depois do anúncio das novas sanções, o Irã assegurou que atuaria “de forma recíproca” e impondo “limites legais a certos indivíduos e empresas americanos que desempenharam um papel na criação e apoio de grupos extremistas terroristas na região”.

Em visita a Tóquio neste sábado, o secretário de Defesa americano James Mattis afirmou que o Irã é “o país que mais apoia o terrorismo no mundo”.

As tensões entre o Irã e os EUA, que romperam relações diplomáticas um ano após a Revolução Islâmica de 1979, foi brutalmente intensificada após a posse de Trump.