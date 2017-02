Intolerância a sons como mascar chiclete indicaria distúrbio cerebral

RIO — Pessoas que acham sons como mascar chiclete e clique de caneta insuportáveis podem ter uma anomalia cerebral. Segundo estudo da Universidade de Newcastle (Reino Unido), o lobo frontal dos irritados com ruídos pode sofrer algum dano, já que eles acionam uma intensa “reação de luta”. links cérebro

Esta reação, de acordo com a pesquisa publicada na revista “Current Biology”, faz com que as pessoas experimentem um aumento na frequência cardíaca. Experimentos mostram que elas chegam a suar ao ser confrontadas com sons como o disparo de um gatilho.

— Demonstramos pela primeira vez que a estrutura cerebral das pessoas com misofonia (redução de intolerância a sons) é diferente — conta o autor chefe da pesquisa, Sukhbinder Kumar, do Instituto de Neurociência da Universidade de Newcastle. — As mudanças críticas do cérebro são uma evidência de que esta é genuinamente uma desordem, o que ainda provoca ceticismo na comunidade médica.

— Eu era um cético no assunto até ver pacientes na clínica e compreender como suas características são semelhantes — destaca Tim Griffiths, professor de Neurologia Cognitiva de Newcastle.

A britânica Olana Tansley-Hancock, de 29 anos, contou aos cientistas que, quando tinha 8 anos, as refeições familiares se tornaram insuportáveis para ela:

— O barulho da minha família comendo me forçava a ir para o meu quarto. Só posso descrever como um desejo de socar a cara das pessoas quando eu as ouço comendo, e qualquer um que me conhece sabe que eu não sou assim. Quando contei isso para meu médico, ele riu de mim.

Após pesquisar sobre misofonia, Olana mudou seu estilo de vida, reduziu o consumo de cafeína e álcool e usa fone de ouvido quando vai ao cinema.

— Fico aliviada com esta pesquisa, porque ela mostra que existe uma base sofre a misofonia que pode ajudar outras pessoas a entender este problema de saúde.