Internacional homenageia vítimas de acidente em Uganda

No último domingo, cerca de 30 pessoas morreram em naufrágio em Uganda. O barco levava jogadores e torcedores de um time local para uma partida, quando naufragou no Lago Alberto, no leste de Uganda. Nesta terça-feira, o Internacional homenageou as vítimas da tragédia com a iluminação do Beira-Rio e postou a imagem nas redes sociais.

O naufrágio aconteceu porque as pessoas no barco se acumularam todas de um mesmo lado do barco, levando a embarcação a virar.

— A água estava tranquila, mas a equipe e os fãs que estavam festejando se agruparam do mesmo lado do barco, fazendo-o naufragar e causando a morte de 30 pessoas — disse uma fonte policial à agência AFP. Inter e Uganda