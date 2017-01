Inês da Saúde assumirá prefeitura de Foz do Iguaçu

A vereadora Inês Weizemann, a Inês da Saúde, foi eleita a presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu na tarde deste domingo (1º) e, a partir de amanhã, primeiro dia útil de 2017, assumirá interinamente a prefeitura da cidade, a partir das 8h, em nova cerimônia para investidura no cargo.

Ela concorreu à presidência da Câmara de Vereadores em chapa única e recebeu a aprovação de nove dos dez vereadores presentes na sessão. A Mesa Diretora da Casa, entretanto, será presidida pelo primeiro vice-presidente, Rogério Quadros. Já Jeferson Brayner é o segundo vice-presidente e Elizeu Liberado e Celino Fertrin os secretários.

Por conta da impugnação da candidatura do ex-prefeito Paulo Mac Donald, que foi o mais votado nas eleições do município, em outubro, o Tribunal Superior Eleitoral determinou novas eleições para prefeito em Foz do Iguaçu. Entretanto, ainda não há data marcada para a nova eleição.

Na sessão de posse dos vereadores de ontem, o plenário da Câmara ficou lotado e houve protesto de manifestantes com cartazes. Dos seis vereadores reeleitos no município, cinco continuam presos preventivamente desde o dia 15 de dezembro e não conseguiram autorização judicial para tomar posse. Agora eles têm 15 dias para assumir o cargo, senão suas vagas serão ocupadas pelos suplentes. Os presos foram alvo da 5ª fase da Operação Pecúlio, que investiga o pagamento de um suposto “mensalinho” aos vereadores em troca de apoio a projetos de interesse do Executivo.