Indianos estão encomendando dinheiro na internet

NOVA DÉLHI - Após a decisão do governo indiano de proibir a circulação das notas de 500 e 1.000 rúpias — o que, de acordo com o CNN Money tirou 86% do papel moeda daquele país de circulação —, ficou tão difícil conseguir sacar dinheiro que uma empresa de e-commerce começou a aceitar pedidos de notas, que são entregues no domicílio da pessoa.

O serviço começou a ser testadi en duas cidades (Gurgaon e Bangalore) pela Snapdeal — uma das maiores empresas de e-commerce da Índia —, que obtém o dinheiro em vendas que usam o sistema de pagamento chamado de "cash-on-delivery" (algo como "dinheiro-na-entrega"), popular meio de pagamento no país asiático.

Os usuários do novo serviço podem pegar até 2.000 rúpias (pouco mais de R$ 94), segundo o site. O montante é encomendado pela internet, levado por um courier da empresa e pago no ato da entrega com cartão de débito. Para cada operação, paga-se a taxa de 1 rúpia, diz o CNN Money.

A BBC ressalta que, como o serviço depende das notas que clientes do Snapdeal usam para pagar compras, o sistema pode ser difícil de se manter, em função das dificuldades cada vez maiores para se obter dinheiro em espécie.

O governo indiano decidiu, há seis semanas, proibir a circulação de notas de 500 rúpias e mil rúpias.

A proibição causou filas nos caixas dos bancos, e os saques foram limitados. Para tentar contornar essas dificuldades, houve bancos que chegaram a colocar caixas eletrônicos em ônibus.

A Snapdeal não revela valores, mas uma porta-voz da companhia informou ao CNN Money que já houve um “significativo número” de pedidos de dinheiro.

A empresa também revelou planos de expandir o serviço de entrega de dinheiro para mais cidades indianas nas próximas semanas.