Incêndio na Zona Leste de São Paulo deixa dezenas de desabrigados

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções já destruiu dezenas de casas numa comunidade localizada no bairro de Cangaíba, na Zona Leste de São Paulo. Não há informações sobre feridos.

Cerca de 21 viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local para que agentes contenham o fogo. São cerca de 60 homens combatendo as chamas. Os moradores também tentam apagar o incêndio usando mangueiras e baldes. Desesperada, a vizinhança se arrisca em meio ao fogo para retirar seus pertences.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 2015 foram registrados 173 incêndios em comunidades. Neste ano, a corporação informou ter contabilizado 237 ocorrências de fogo em favelas na Região Metropolitana, até o mês de agosto.