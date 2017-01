Incêndio em balsa deixa 23 mortos na Indonésia

JACARTA - Ao menos 23 pessoas morreram neste domingo em um incêndio em uma balsa perto de Jacarta, capital da Indonésia, informou uma autoridade do país.

A balsa levava cerca de cem pessoas do porto de Muara Angke da capital para Tidung, uma ilha turística no arquipélago de Kepulauan Seribu, próximo a Jacarta, quando se incendiou no domingo.

— Mais de dez pessoas ficaram feridas e foram transportadas para hospitais — explicou Seply Madreto, funcionário da Agência de Gestão de Desastres local, à emissora MetroTV.

As chamas atingiram cerca da metade da embarcação.