Incêndio danificou Titanic antes de ele atingir iceberg, sugerem novas provas

O famoso naufrágio do transatlântico Titanic pode ter ocorrido tanto pela colisão com um gigantesco iceberg quanto por causa de um incêndio que corroeu parte do casco do navio antes mesmo de sua partida, novas evidências sugerem.

A tragédia matou mais de 1.500 pessoas em 15 de abril de 1912, durante sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, nos EUA. Eternizada em filme, a história é geralmente contada como um desastre em decorrência de uma batida com um iceberg, que literalmente rasgou parte do navio e fez a água entrar. No entanto, um especialista no Titanic — que o estuda há 30 anos — levanta a hipótese de que labaredas de fogo tenham queimado por cerca de três semanas imediatamente atrás do local perfurado mais tarde pelo iceberg.

A alegação foi feita pelo jornalista e especialista no Titanic Senan Malony, que usou fotografias pouco conhecidas tiradas pelo principal engenheiro electrotécnico do navio antes que saísse do estaleiro de Belfast. Essas fotos mostram marcas pretas ao longo do lado direito dianteiro do casco.

— Estamos olhando para a área exata onde o iceberg bateu, e parece que houve um dano no casco naquele lugar específico, antes mesmo de deixar Belfast — disse Malony ao site do "Telegraph".

Depois do naufrágio, especialistas confirmaram que esses danos no casco deveriam ter sido causados pelo fato de centenas de toneladas de carvão terem pegado fogo devido a um autoaquecimento da área onde se armazenava combustível atrás da sala de caldeira seis. Era um espaço de armazenamento de três andares de altura.

De acordo com a pesquisa de Malony, membros da tripulação teriam lutado para controlar o fogo, que atingia a temperaturas entre 500 e 1.000 graus Celsius. Ainda segundo Malony, o oficiais do navio supostamente receberam instruções estritas de J. Bruce Ismay, presidente da companhia que construiu o navio, para não mencionar a situação desesperadora para qualquer um dos 2.500 passageiros do Titanic.

A grande maioria destes — cerca de 2 mil pessoas — viajavam na terceira classe, que foram abarrotadas debaixo dos decks. O navio teria sido até mesmo posicionado do lado contrário no porto de Southampton, no momento do embarque, para que os passageiros não vissem o lado marcado. Essas informações serão alegadas por Molony no documentário "Titanic: The new evidence" (Titanic: A nova evidência), a ser exibido em um canal do Reino Unido.

— O inquérito oficial do Titanic classificou [o naufrágio] como um ato de Deus. Esta não é uma simples história de colisão com um iceberg e naufrágio. É uma tempestade perfeita fatores extraordinários que se unem: fogo, gelo e negligência criminal — destacou Molony. — Ninguém nunca investigou essas marcas [pretas, como de fogo] antes. Isso muda totalmente a narrativa. Temos especialistas em metalurgia que nos dizem que quando esse nível de temperatura entra em contato com o aço, isso o torna frágil e reduz sua resistência em até 75%. O fogo era conhecido, mas foi minimizado. [O Titanic] Nunca deveria ter sido levado ao mar.

Há também a sugestão de que, apesar dos avisos de icebergs, o Titanic viajava mais rápido do que era aconselhável porque a tripulação procurava eliminar o carvão formado colocando-o no único lugar disponível para ele: os fornos que alimentavam os motores do navio.

— Há aspectos dessa saga que nunca foram adequadamente explicados — disse Molony.

David Hill, ex-secretário da Sociedade Britânica do Titanic, confirmou ao "The Times" que houve um incêncio no transatlântico.

— Certamente houve um incêndio. O navio estava programado para sair numa quarta-feira, e não conseguiram dar a partida até o sábado, então deve ter sido um incêndio grande — disse ele. — Mas foi algo que mudou a história? Minha opinião pessoal é de que isso não fez qualquer diferença.