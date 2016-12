Ikea pagará US$ 50 milhões após morte de crianças em acidente com cômodas

NOVA YORK— A fabricante de móveis sueca Ikea pagará US$ 50 milhões após ter fechado um acordo nos Estados Unidos pela morte de três crianças que se acidentaram em cômodas vendidas pela empresa, informou nesta quinta-feira o escritório de advogados que representa as famílias das vítimas.

O escritório Feldman Shepherd anunciou que o acordo foi concluído após a morte de três crianças de 10 anos e estipula que os US$ 50 milhões sejam repartidos entre as três famílias. Além disso, estabelece que a Ikea pagará um total de US$ 100 mil aos hospitais pediátricos e mais US$ 100 mil a uma fundação americana que se dedica à segurança das crianças.

A Ikea confirmou que chegou a um acordo, mas não quis comentar enquanto não há aval da justiça.

Os móveis que causaram os acidentes são as cômodas da linha Malm. Cerca de 29 milhões de unidades foram retiradas nos mercados dos Estados Unidos, 6,6 milhões do Canadá e 1,6 milhão na China.

A agência americana de segurança dos consumidores (CPSC) disse em junho que cinco pessoas teriam morrido desde 1989 e 31 ficaram feridas em 41 acidentes.