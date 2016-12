Idoso sofre ferimentos leves ao ser atropelado

No fim da noite deste natal, um atropelamento deixou um idoso ferido no bairro Brasmadeira, em Cascavel. O motorista em um carro não identificado fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Os moradores da Rua Walter Linzmayer encontraram o idoso caído no meio da rua e acionaram o Siate. Os socorristas atenderam José Rodrigues da Silva, de 68 anos com ferimento de corte na cabeça e contusão na perna. A vítima foi encaminhada ao UPA Veneza.