Icatu investe em campanha de previdência

RIO - De olho no fim do ano, a Icatu Seguros investe na campanha "Bebês da Virada". Em seu terceiro ano, o objetivo da ação é estimular a contratação de planos de previdência. Apesar da crise econômica, os aportes a planos abertos de caráter previdenciário (que incluem os PGBLs e os VGBLs) somaram R$ 26,07 bilhões no terceiro trimestre de 2016, apresentando uma evolução de 24,02% frente ao mesmo período do ano anterior, quando as contribuições somaram R$ 21,02 bilhões, de acordo com dados do balanço da FenaPrevi, entidade que representa 67 seguradoras e entidades abertas de previdência complementar no país.

Neste ano, a ação "Bebês da virada" vai premiar os bebês, nascidos de parto normal entre 0h e 2h do dia primeiro de 2017, em qualquer parte do Brasil, com um plano no valor de R$ 2.017,00 e um seguro de vida para um dos pais (invalidez e morte).

- O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de planejar o futuro, começando desde o nascimento dos filhos. Têm depoimentos de familiares dos bebês das campanhas anteriores que sonhavam fazer um previdência privada para o filho e agora contam que o sonho se transformou em realidade - diz o gerente de marketing da Icatu, Rodrigo Pádova.

Nos primeiros nove meses do ano, diz a FenaPrevi, os aportes em planos do país acumularam R$ 78,04 bilhões, apresentando uma evolução de 16,4% frente ao mesmo período do ano passado, quando as contribuições somaram R$ 67,06 bilhões. A captação líquida apresentou um saldo positivo de R$ 38,87 bilhões, representando crescimento de 18,4% em comparação à captação líquida de R$ 32,83 bilhões registrada de janeiro a setembro de 2015.

- Estamos assistimos a uma recuperação no volume de novos depósitos para acumulação de recursos de longo prazo com foco na aposentadoria - diz Edson Franco, presidente da entidade.