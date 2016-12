IBGE divulga desemprego em novembro

RIO - A taxa de desemprego no país atingiu XX% no trimestre encerrado em novembro e o número de desempregados atingiu XX milhões, informou o IBGE na manhã desta quinta-feira. Há um ano, a taxa ficou em 9% e no trimestre usado como base de comparação, encerrado em agosto de 2016, a taxa havia atingido o patamar histórico de 11,8%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Mensal.

Os indicadores da Pnad Contínua são calculados para trimestres móveis, utilizando-se as informações dos últimos três meses consecutivos da pesquisa. A taxa do trimestre móvel terminado em novembro de 2016 foi calculada a partir das informações coletadas em setembro, outubro e novembro.

Mais tarde, às 16h30, o Ministério do Trabalho os resultados de novembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.