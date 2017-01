Homens invadem prisão no Bahrein e libertam condenados por terrorismo

MANAMA, Bahrein — Homens armados invadiram uma prisão no Bahrein, mataram um policial e libertaram detentos condenados por crimes de terror, afirmam autoridades, segundo o site da "BBC".

Um perímetro de segurança foi estabelecido pela polícia no entorno da prisão de Jaw, ao sul da capital Manama, de acordo com o ministério do interior. Não foi informado o número de prisioneiros que escaparam.

Desde fevereiro de 2011, quando protestos exigiram o fim da discriminação da maioria xiita pelos governantes muçulmanos sunitas, houve esforços esporádicos para libertar prisioneiros no Bahrein, no Oriente Médio.