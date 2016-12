Homem é encontrado morto em Lindoeste

Silvio Rodrigues dos Santos,47 anos de idade, foi encontrado morto na manhã desta segunda feira em uma Rua nas proximidades do CRAS, no Bairro Cielito , município de Lindoeste.

Segundo informações , o corpo do homem foi avistado por populares caído em meio a rua.

Uma ambulância foi acionada mas o homem já estava sem vida. A Policia Militar também foi acionada e isolou o local até a chegada do IML para o recolhimento do corpo que levado a Cascavel.

De acordo com a PM, o homem era morador de Curitiba e estava a dois dias em Lindoeste na casa de familiares. Ainda está sendo apurada a causa da morte que pode ter sido morte natural.