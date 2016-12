Homem é ejetado de carro em acidente

Infração de trânsito considerada grave, a condução de pessoas na carroceria de veículos fez um homem que estava na caçamba de uma Saveiro ser ejetado do automóvel com o impacto da colisão do carro com um poste na esquina das ruas José Linhares e Luiz Justino Backes, na região do Jardim Presidente, no fim da tarde desta terça-feira, em Cascavel.

Duas ambulâncias com socorristas do Siate, uma viatura médica e um caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque e Resgate) foram mobilizados pelo Corpo de Bombeiros para atender duas vítimas e eliminar riscos de incêndio pelo vazamento de combustível do carro no local.

Lucas Silvério Webber, de 24 anos, sofreu contusão nas costas e Maicon Alves Alonso, de 22 anos, sofreu um corte na nuca. Eles eram passageiros na Saveiro, que era dirigida por um homem que não portava documentos e que identificou-se como Gabriel Lopes. Ele ameaçou evadir-se do local do acidente, mas foi contido por populares, que afirmaram que o carro envolvido no acidente realizava manobras proibidas na via antes da colisão.

Por precaução pelo início de confusão no local, a Polícia Militar foi acionada e enviou uma viatura para registrar a ocorrência.