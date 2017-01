Homem é baleado com três tiros em Cascavel

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de sábado (31) em Cascavel. No apagar das luzes do ano, Marcelo Fernandes, de 31 anos, foi atingido por três disparos de arma de fogo. Ele teria se envolvido em uma confusão em um bar no Bairro Floresta e sido encontrado por sua cunhada na calçada próximo a um supermercado. Ela o levou para casa antes de acionar o Siate, na Rua Moacir Bordignon.

Marcelo precisou do atendimento do médico plantonista com duas perfurações no braço e uma no peito, que teria perfurado o pulmão. Ele foi encaminhado para o Hospital Universitário.

A Polícia Militar esteve no local em busca de informações que pudessem levar à autoria desta tentativa de homicídio.