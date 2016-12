Homem com simulacro causa acidente de trânsito

Uma situação inusitada foi registrada no fim da tarde desta segunda-feira em Cascavel. Um jovem de 20 anos que não teve o nome divulgado causou uma correria no setor policial ao assustar pessoas com um simulacro de pistola e causar um acidente de grandes proporções que por pouco não terminou em tragédia na esquina das ruas Juscelino Kubitschek e Teresina, na região do Coqueiral.

O rapaz teria intimidado algumas pessoas com a arma no centro da cidade, causando confusão, e sido perseguido de carro até o local do acidente, onde tentou fazer uma curva, perdeu a direção, subiu na calçada e adentrou no pátio de uma residência, por pouco não atingindo a moradora, que regava as plantas no jardim.

Instantes após a batida a Polícia Militar, já ciente da ocorrência com a possível arma de fogo, chegou ao local e prendeu o motorista do carro, um Clio com placas de Cascavel.

Já a passageira do carro, uma menor de 16 anos, foi atendida pelos socorristas do Siate com dores abdominais causadas pelo cinto de segurança, além de escoriações no joelho direito. Ela foi encaminhada ao Hospital São Lucas. Outras duas pessoas que também estavam no automóvel não precisaram de atendimento.

Quando ao homem detido na ocorrência, ele foi encaminhado pelos militares para responder por desacato, além das demais infrações cometidas.