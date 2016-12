Hoje é o último dia de funcionamento das agências bancárias em 2016

BRASÍLIA - Hoje é último dia de funcionamento das agências bancárias para atendimento ao público. A partir de amanhã (30), as agências ficam fechadas e só abrem no próximo dia útil, dia 2 de janeiro, segunda-feira. Por isso, as pessoas que precisam resolver questões bancárias este ano precisam se apressar.

Vale lembrar que todas as contas com vencimento nos dias em que as agências estiverem fechadas podem ser pagas no primeiro dia útil após o vencimento sem incidência de multa. Do dia 30/12/2016 até 01/01/2017, os clientes podem realizar operações bancárias nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e banco por telefone.

Existem ainda os correspondentes bancários, que são casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados. Eles também podem realizar operações bancárias, mas o cliente precisa verificar os horários de funcionamento de cada um, que são independentes dos bancos.