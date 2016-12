Henzel destaca homenagem à Chapecoense no Jogo das Estrelas

Nesta quarta-feira, antes de a bola rolar para o Jogo das Estrelas, no Maracanã, as 71 vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense foram homenageadas. Nas redes sociais, o jornalista Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes do acidente, destacou a homenagem.

'Ó glorioso Verde que se expande" Homenagem à Chapecoense no Jogo das Estrelas do Zico. Maringá e filho do eterno Pres.Palaoro', escreveu o jornalista. Henzel e Jogo das Estrelas

Também nesta quarta, Henzel se emocionou ao voltar à Rádio Oeste Capital FM, onde trabalha:

Henzel na Rádio