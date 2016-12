Gustavo Scarpa visita torcedores do Fluminense durante férias nos EUA

As férias não fizeram Gustavo Scarpa esquecer o Fluminense. O meia foi fotografado, na quinta-feira, em visita a um grupo de torcedores tricolor sediados em Nova York, nos EUA, para onde Scarpa viajou neste fim de ano.

As imagens foram divulgadas pelos próprios torcedores no grupo "New York Flu", que reúne seguidores do Fluminense em Nova York, na costa Leste dos EUA. Na foto, Scarpa segura um pacote com uma camisa estilizada da NY Flu, presente dado pelos torcedores ao meia tricolor.

Alexandre de Melo, presidente da NY Flu, disse ao site oficial do Fluminense que o encontro com Scarpa já havia sido costurado antes mesmo da viagem do jogador aos EUA.

- Ele passou no bar em que costumamos ver os jogos, trocou ideias conosco. Ele queria comprar uns discos em Nova Iorque, demos umas dicas. Tirou fotos, demos camisas da New York Flu pra ele. Foi muito legal, simpático e atendeu a todos - afirmou.

Pretendido pelo Palmeiras, Scarpa ainda não tem presença garantida no Fluminense em 2017 - oficialmente, no entanto, a diretoria tricolor não trabalha com a possibilidade de que o meia seja negociado neste momento.