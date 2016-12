Gurgacz comemora melhor ano da carreira

O ano de 2016 foi excelente para o cascavelense Pedro Gurgacz, da equipe Viapar/Irani Supermercados/Lei de Incentivo ao Esporte. Foi o melhor ano de sua carreira, coroado pelas conquistas do vice-campeonato da categoria Júnior na Copa Brasil e no Sul-Americano de Kart. As duas competições foram disputadas no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

Para encerrar a temporada, também no Delci Damian, Pedro sagrou-se campeão das 3 Horas de Kart de Cascavel, prova disputada no último dia 17. Ele integrou o trio que contou também por Gustavo Myasava, de Cascavel, e Mateus Barella, de Cianorte.

Pedro diz que a temporada foi de muita evolução, embora o calendário tenha sido um pouco abalroado. Os resultados foram expressivos especialmente nos últimos quatro meses. “Os vice-campeonatos na Copa Brasil e no Sul-Americano foram especiais, porque foram em casa, diante dos familiares, dos amigos e com transmissão ao vivo do SporTV. Na prova final larguei em 16º e recebi a bandeirada final em segundo. Foi emocionante”, lembra.

Na próxima temporada Pedro irá subir para a categoria Graduados, embora ainda tivesse mais um ano na categoria Júnior. “Optei por subir para a Graduados já em 2017 em busca de aprendizado, de evolução. Muitos pilotos da Júnior irão subir e, com isso, a Graduados será muito competitiva em 2017. E quanto mais competitiva, melhor para o futuro”, afirma o piloto.