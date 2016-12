Grupo vai propor lei para os shows de réveillon do Rio

RIO — Autor de levantamento sobre as atrações musicais dos últimos sete réveillons oficiais do Rio, publicado ontem no GLOBO, o grupo Produtores RJ pretende levar aos vereadores da cidade propostas para mudar o processo de escolha dos artistas. A ideia é aumentar a diversidade de gêneros musicais e garantir a transparência na seleção dos contratados — o estudo mostra que sete artistas tocaram em cinco ou mais edições desde 2009. links música 25.12

Em nota, os Produtores RJ e a incubadora de redes culturais Nós de Rede anunciam uma reunião com músicos e produtores para que se definam propostas para a redação de uma lei sobre o tema. No texto, eles lançam quatro sugestões como pontos de partida. Em primeiro lugar, destacam a necessidade de transparência do processo: “Por se tratar de verba pública, urge que todos os gastos realizados com a promoção desse megaevento sejam divulgados, em seus detalhes e em sua totalidade, em portal de fácil acesso na internet, preferencialmente no site da Riotur, como também no Diário Oficial”.

Outra ideia é criar um conselho curador. A nota defende: “Com intuito de tornar a programação mais equânime e aumentar a absorção dos diversos segmentos musicais atuantes na cadeia produtiva da cidade, julgamos necessária a eleição de um conselho curador anual, através de votação em plataforma virtual”. Segundo a proposta, o conselho seria formado por representantes da sociedade civil que tenham relação com o mercado de música no Rio. A sugestão é que o conselho responda por 40% da programação e a Riotur definira os outros 60%. Eles explicam: “Esta proporcionalidade é baseada nos dados do levantamento, que apontam aproximadamente 40% de contratações relativas a artistas não mainstream”.

DISCUSSÃO SOBRE CACHÊS

Uma terceira proposta refere-se ao valor dos cachês. A nota sugere que sejam definidos padrões com diferentes limites de valor, “como por exemplo ‘atrações consagradas’, ‘atrações em ascensão’ e ‘atrações não mainstream’, a fim de evitar diferenças expressivas”.

Por fim, eles expõem o desejo de mais equilíbrio dos segmentos musicais — o levantamento mostrou que artistas de pagode, blocos de carnaval e escolas de samba respondem por mais de 60% da programação (ou 70%, se somarem-se a eles os DJs). A nota pede “uma definição de padrões percentuais a fim de contemplar a diversidade e garantir maior equidade entre as linguagens musicais contratadas, de modo a explorar e desenvolver todo o espectro da cadeia produtiva atuante no município”.