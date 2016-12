Grupo de deputado vai para oposição

Segundo colocado na disputa da Prefeitura de Cascavel, perdendo para o prefeito eleito Leonaldo Paranhos (PSC), o deputado estadual Marcio Pacheco (PPL) disse que vai ter uma postura “independente e crítica” em relação ao novo governo municipal que vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2017.

“Vou continuar com a mesma postura, ou seja, vou defender os interesses da população de Cascavel. Vamos acompanhar o trabalho do prefeito eleito e aquilo que consideramos importante para as pessoas terá o nosso apoio e aquilo que não atenda ao interesse da maioria vamos criticar”, ressaltou Pacheco ontem durante visita a redação deste jornal.

Pacheco foi candidato a prefeito pela coligação “É Hora do Novo, Muda Cascavel”, formada pelo PPL/PL/PRB/PHS/PMN/PMB/PEN/ PCdoB/PROS. Ele recebeu 56.266 votos, o que representa 34% dos votos. A coligação elegeu seis vereadores.

Sobre esse assunto, Pacheco, que comanda o PPL em Cascavel, também espera uma oposição “com responsabilidade” em relação a futura gestão. “Eu acredito que esse grupo de vereadores eleitos tem um viés de fiscalização e vai ser uma oposição responsável porque tenho certeza que as boas ações que o Paranhos implantar terão o apoio dessa bancada”.

Sobre a derrota no pleito de 2 de outubro, Pacheco disse que saiu com o sentimento do dever cumprido”. “Nós saímos com o sentimento de gratidão pela votação que recebemos. Tínhamos uma estrutura de campanha enxuta e o tempo de propaganda pequeno. Mesmo assim, tivermos uma votação expressiva”.

Para ele, o resultado do pleito mostra que o grupo formado pelo PPL é uma nova força política da cidade e também da região Oeste. “Isso vai fortalecer a minha atuação na Assembleia Legislativa e aumentar a responsabilidade do mandato, que tem sido crítico e incisivo na defesa dos interesses da população, sobretudo dos servidores”.