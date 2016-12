Grupo de 19 brasileiros que tentava entrar nos Estados Unidos está desaparecido

RIO - Um grupo de 19 brasileiros que tentava entrar nos Estados Unidos pelo mar está desaparecido desde 6 de novembro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, eles teriam deixado Bahamas e tentado fazer uma travessia de barco em direção a Miami. De acordo com o Itamaraty, as informações sobe o desaparecimento foram passadas às autoridades por familiares dos brasileiros, mas ainda não se tem a confirmação de que eles realmente embarcaram ou até se estariam presos nos Estados Unidos. O ministério informou que está em contato com autoridades de Bahamas e dos Estados Unidos e que várias buscas foram feitas no mar para ver se há vestígios de naufrágio ou se o barco estava à deriva.

O Itamaraty disse que não pode divulgar os nomes dos desaparecidos enquanto o caso estiver em aberto, em razão de determinações legais. O órgão acrescentou que está fazendo tudo para encontrar os desaparecidos e espera que conseguir.