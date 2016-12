Greca anuncia equipe de secretários

Curitiba - O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), anunciou ontem os nomes dos secretários que serão empossados a partir de 1º de janeiro de 2017. Como já havia prometido, Greca confirmou a intenção de reduzir o número de secretarias das atuais 23 para 12 como medida de economia.

Segundo ele, o critério de escolha dos secretários foi técnico. “Acho que com uma estrutura mais enxuta, menos gastos na máquina pública eu vou poder devolver mais rapidamente à população a satisfação das esperanças que geraram a minha eleição”, explicou o prefeito eleito.

Greca manifestou ainda preocupação com a situação financeira da prefeitura e disse que uma das prioridades será o corte de gastos e o aumento da arrecadação, para recuperar a capacidade de investimento do município.

“A gente viu que na gestão Fruet a arrecadação cresceu apenas 28% enquanto as despesas com pessoal subiram 70%. Nós temos que fazer um esforço muito grande para enxugar a máquina e as despesas, porque se não em três anos, nessa projeção, a gente não paga a folha. E temos que fazer um esforço muito grande para, sem aumentar impostos, multiplicar e aumentar a arrecadação”, disse ele, afirmando ainda que 40% das funções gratificadas não serão preenchidas.