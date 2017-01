Grave acidente deixa cinco mortos em Goioerê

Um pouco antes da virada de ano, um grave acidente vítimou cinco pessoas na BR 272, no km 429, Trevo de Goioerê, onde houve uma colisão transversal entre um caminhão e um Monza. O condutor do caminhão, que tinha placas de Janiópolis, evadiu-se do local sem prestar socorro às vitimas.

No interior do Monza, com placa de Moreira Sales, estavam sete pessoas, das quais quatro vieram a óbito no local do acidente, sendo duas crianças. Uma outra vítima fatal foi a óbito no pronto socorro do Hospital de Goioerê, para onde foram encaminhados os feridos. Portanto, foram cinco óbitos decorrentes deste acidente. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao IML de Campo Mourão.

As causas do acidente serão investigadas. Os veículos envolvidos foram recolhidos para que a perícia investigativa seja realizada.