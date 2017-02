‘Governo tinha dois candidatos, venceu um deles’, diz Padilha

BRASÍLIA - O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) afirmou nesta quinta-feira, após a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) a presidente da Câmara, que o governo saiu fortalecido com o resultado. Segundo Padilha, tanto o democrata, quanto o deputado Jovair Arantes (PTB-GO), representam a base governista:

— O governo tinha dois candidatos, venceu um deles, e nós agora queremos que todos, conjuntamente, derrotados e vencedores da base, deem-se as mãos para enfrentar os anos de 2017 e de 2018.

Padilha disse que o presidente Michel Temer conversará com Jovair para ouvir sugestões que contribuam com o governo. O importante, ressaltou, é que o resultado da eleição na Câmara apontou para uma ampla maioria de votos do governo:

— Eles (Temer e Jovair) saberão dar a esse episódio o melhor final que é o fortalecimento da base e termos os 88% de base que temos no Congresso. Para a composição da base, o presidente tem usado a participação dos partidos no governo. O PTB de Jovair Arantes terá sugestões para dar e continuará contribuindo para o funcionamento do governo — avaliou Padilha.