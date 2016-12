Governo recua e reforma trabalhista será enviada ao Congresso via projeto de lei

BRASÍLIA - O governo recuou nesta quinta-feira e decidiu que não fará a reforma trabalhista por meio de Medida Provisória. O presidente vai assinar nesta quinta-feira, em solenidade no Planalto, uma MP que institui o Programa de Seguro Emprego (PSE). As mudanças na legislação trabalhista serão encaminhas via projeto de lei ao Congresso.

Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGC), Ricardo Patah, a decisão do governo é prudente porque um MP não seria o instrumento adequando para tratar do tema

— Havia um compromisso do governo de só encaminhar essa questão a partir de 2017 — disse o sindicalista.