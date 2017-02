Governo promete uma nova política de conteúdo local para setor de petróleo

RIO - Representantes dos vários segmentos da indústria nacional e de fabricantes de máquinas e equipamentos saíram bastante satisfeitos da reunião que tiveram na última quinta0feira com Ministro-Cjefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e que teve como pauta a definição de uma nova política de conteúdo locoal para o setor de petróleo gás. De acordo com o presidente Executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso, o ministro Padilha prometeu aos dirigentes presentes que a nova metodologia , ainda em estudos, não será de conteúdo local global, que era um temor dos empresários.

O presidente Executivo da Abimaq destacou que se o governo adotasse uma política de conteúdo local global, praticamente acabaria com a indústria nacional de máquinas e equipamentos nacional. Isto porque em um projeto, por exemplo, de uma plataforma, os investimentos em serviços representam 50%, e máquinas e equipamentos os outros 50%. Ou seja, se adotar uma política de conteúdo loca global de 50%,por exemplo, isso seria atendido apenas pela prestação dos serviços, sem a participação dos fornecedores de máquinas e equipamentos.

Atualmente para calcular o conteúdo local de um projeto são utilizados 68 ítens baseados na cartilha da Sétima Rodada (de licitações de áreas). . A Abimaq defende a adoção de conteúdo local por cinco segmentos; engenharia, serviços, máquinas e equipamentos, materiais e sistemas.

- O ministro Padilha prometeu que a metodologia de conteúdo local não será global, mas não disse como será. Contudo admitiu que está em estudos entre outras, a proposta da Abuimaq de cinco segmentos, ou até mesmo uma outra metodologia com três segmentos. Não podemos sair do modelo do Mar do Norte para ir para o modelo da Opep - destacou Velloso.

O presidente da Abimaq se refere ao modelo adotado pelos países produtores de petróleo no Mar do Norte, que estimularam o surgimento de uma indústria local de bens e equipamentos, enquanto que países como a Nigéria e a Venezuela, membros da O Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que não desenvolveram sua indústria local. O executivo destacou que o setor de máquinas e equipamentos investiu US$ 60 bilhões nos últimos anos para atender a demanda local da indústria petrolífera, e gera milhares de empregos, e por isso não pode ser liquidada por falta de encomendas.