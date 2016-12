Governo lança propaganda na TV para defender reformas

BRASÍLIA — O governo federal lançará na noite desta sexta-feira um filmete no qual critica governos anteriores e fala da necessidade de fazer reformas. O vídeo, intitulado "Coragem para reformar", tem 30 segundos e irá ao ar durante o Jornal Nacional.

Um narrador diz que o "Brasil precisa de reformas que não podem esperar e o governo federal tem a coragem de fazer o que outros governos não fizeram, tomando medidas que resolvem graves problemas, criando empregos e oportunidades e devolvendo a confiança".

Enquanto atores hasteiam a bandeira brasileira, o narrador continua: "O mundo já reconhece que investir no Brasil voltou a ser um bom negócio. Vamos reconstruir nosso país com ordem e progresso".

O vídeo vem em um momento em que o governo Michel Temer deseja obter apoio de sua base parlamentar para aprovar a reforma da Previdência, enviada ao Congresso no início de dezembro, e a reforma Trabalhista, encaminhada na semana passada. Ambos os temas, no entanto, são polêmicos e contam com resistência entre senadores e deputados.