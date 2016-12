Governo iraniano compra 100 aviões da Airbus por US$ 19 bi

TEERÃ - A Iran Air, companhia aérea estatal do Irã, fechou contrato de compra de 100 aviões da Airbus avaliado em US$ 19 bilhões, segundo preços anunciados, quase um ano após ter anunciado uma transação que se tornou possível graças à suspensão das sanções internacionais impostas por potências ocidentais sobre o país.

A companhia encomendou 46 aviões do modelo A320 para distâncias curtas, 38 aernoaves A220 de dois corredores e 16 unidades do modelo novo A350 de fuselagem larga. As entregas começarão no início de 2017, disse a Airbus em comunicado nesta quinta-feira. A empresa também vai dar assistência na capacitação de pilotos e manutenção, além da modernização da gestão de tráfego aéreo e das operações aeroportuárias.

"A Iran Air considera que este acordo é um passo importante para uma presença internacional mais forte na aviação civil", disse o presidente da companhia Farhad Parvaresh. "Esperamos que este êxito sinalize ao mundo que os objetivos comerciais do Irã e de seus sócios se conquistam da melhor maneira com cooperação e colaboração internacionais.

Pavaresh havia afirmado esta semana que o montante do acordo superaria US$ 10 mil após descontos. O pré-acordo original era de 118 aeronaves, incluindo 12 modelos superjumbos A380 que logo foram eliminados da transação.

Este mês, a Boeing anunciou a venda de 80 aviões para o Irã por um valor de US$ 16,6 bilhões a preço de lista, que compreendia 50 aeronaves 737 Max para distâncias curtas e 15 aeronaves 777-300 de fuselagem larga, assim como 15 unidades da série 777-9 que ainda estão em desenvolvimento. A entrega será feita durante dez anos a partir de 2018.

O acordo com a Airbua está sujeito a licenças de exportação do governo americano, que foram outorgadas em setembro e novembro, e que são requisito para produtos com 10% ou mais de componentes de tecnologia americana.