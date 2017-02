Goleiro salvador, ataque inspirado e time dinâmico: Chelsea exibe suas armas na vitória sobre o Arsenal

Foi uma vitória à la Antonio Conte o que se viu na manhã deste sábado, em Stamford Bridge. O Chelsea exibiu todas as suas principais armas para superar o Arsenal por 3 a 1 com gols de Alonso e Hazard, um no início de cada tempo, e Fàbregas: ataque inspirado, goleiro salvador e um time funcionando em alta voltagem, a começar por seu treinador. Giroud descontou para o Arsenal no fim.

Quando Hazard enfileirou três marcadores, partindo do meio-campo à área do Arsenal para fazer o segundo gol do Chelsea na partida, só havia uma pessoa que competia em empolgação com a torcida: Antonio Conte.

O técnico italiano, de 47 anos, não promoveu apenas uma revolução tática na equipe inglesa, adotando um até então pouco ortodoxo 3-4-2-1 com David Luiz de líbero. Conte também é responsável por uma injeção anímica no Chelsea, que joga em altíssima intensidade do início ao fim. Contra um Arsenal por vezes apático, Conte deu o exemplo na beira do campo: empolgado com a jogada imparável de Hazard no segundo gol, correu feito um louco despido da camisa de força e se atirou nos braços da torcida.

Comemoração Antonio Conte - Chelsea x Arsenal

Hazard não apenas estava inspirado para deixar adversários na saudade -- foram 10 dribles ao longo da partida, sendo três no lance do gol -- como também mostra estar afinado com o espanhol Pedro Rodriguez, seu companheiro no "2" do 3-4-2-1.

Hazard e Pedro foram a dupla do Chelsea que mais trocou bolas entre si na partida deste sábado: 12 combinações de passes, segundo o "Stats Zone" da revista Four Four Two. Jogando próximos um ao outro, ambos somaram forças e infernizaram a defesa do Arsenal, além de criar condições para servir Diego Costa.

Foi em um cruzamento de Pedro para Diego Costa que saiu o primeiro gol: o centroavante brasileiro naturalizado espanhol cabeceou firme, no travessão. O rebote estava mais para Bellerín, do Arsenal, mas o ala-esquerdo Alonso veio como um trem-bala, atropelou o rival e empurrou de cabeça para o fundo da rede. Tamanha foi a disposição de Alonso que o impacto de seu cotovelo levou Bellerín a nocaute. A torcida do Arsenal reclamou de falta, mas o árbitro validou o gol.

Bellerin sofre cotovelada - Chelsea x Arsenal

Quando o Arsenal ameaçou entrar no jogo, Courtois deu conta do recado no gol do Chelsea. Com defesas cruciais, como em chute venenoso de Özil e cabeceio na pequena área de Gabriel Paulista, tudo isso no primeiro tempo, o goleiro belga esfriou a tentativa de reação do Arsenal quando seu time ainda tinha vantagem mínima no placar.

Veio o segundo tempo, o Chelsea ampliou logo no início com Hazard e, ao contrário do que se poderia esperar, não diminuiu o ritmo. Por vezes se postava em duas linhas compactas, uma de cinco e outra de quatro jogadores atrás da intermediária, tornando estéril a posse de bola superior do Arsenal, que chegou a 60% do tempo da partida.

Em outros momentos, o time adiantava a marcação e sufocava o adversário em seu campo. Assim saiu o terceiro gol, já aos 40 do segundo tempo: o goleiro do Arsenal, Petr Cech, se enrolou com a pressão ofensiva e deu um presente para Fàbregas, que tocou com categoria, por cobertura, e fez o terceiro.

Giroud descontaria para o Arsenal no fim, quando nada mais seria capaz de superar o dinâmico e inspirado time do Chelsea, cada vez mais líder na Inglaterra. A equipe de Antonio Conte chegou a 59 pontos. Arsenal e Tottenham - que enfrenta o Middlesbrough neste sábado - dividem a vice-liderança com 47 pontos.