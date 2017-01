Giroud marca golaço e Arsenal bate o Crystal Palace

Com um gol de placa, daqueles que merece indicação ao Prêmio Puskas, o Arsenal derrotou o Crystal Palace por 2 a 0 na tarde deste domingo, no Emirates Stadium, em partida que fechou a 19ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, o Arsenal chegou a 40 pontos e subiu para a terceira posição, ultrapassando o Manchester City (39), que foi também ultrapassado pelo Tottenham, que mais cedo derrotou o Watford e ficou com a quarta posição. O Chelsea, que derrotou o Stoke City no sábado, é o líder com 49 pontos.

O grande lance da partida saiu aos 17 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque rápido, Giroud deu passe de letra ainda no campo do Arsenal e correu para a área do Crystal Palace. Alexis Sánches cruzou e o atacante francês completou de forma acrobática, no ar, para fazer o chamado 'gol escorpião'.

No segundo tempo, Iwobi ampliou aos 10 minutos, de cabeça, garantindo a vitória dos Gunners.