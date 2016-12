Gestores podem assinar TAGs com o TCE

Curitiba - O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) poderá firmar TAGs (Termos de Ajustamento de Gestão) com gestores e entidades, públicas e privadas, que estão sujeitos à sua fiscalização. Projeto de resolução nesse sentido foi aprovado pelo Pleno do TCE-PR.

O TAG seguirá modelo já utilizado por outros tribunais de contas. Esse mecanismo permite a correção mais rápida e consensual das falhas verificadas pelos técnicos durante a fiscalização. “O TAG dará mais efetividade ao trabalho do Tribunal”, prevê o presidente, conselheiro Ivan Bonilha.

Segundo ele, o termo de ajuste permitirá ao TCE-PR aprimorar a atividade fiscalizatória e o compromisso com a celeridade, a transparência e a eficiência. Ao firmar o TAG, o signatário se comprometerá a regularizar voluntariamente atos e procedimentos administrativos apontados como irregulares pelo Tribunal de Contas.

Essa regularização seguirá um plano de ação, com medidas a serem adotadas e prazos para sua implantação. O plano de ação deverá ser cumprido pela entidade, o gestor signatário, seus substitutos e sucessores – situação que abrange cargos eletivos, como os de governador, prefeito e vereador. O cumprimento das medidas corretivas pactuadas permitirá afastar a aplicação das penalidades. Já o descumprimento sujeitará os gestores à aplicação de multa, rescisão do TAG e prosseguimento do eventual processo ou procedimento sobre a matéria que originou o ajuste.