George Michael teria deixado quatro álbuns inéditos em cofre

RIO – George Michael teria deixado quatro álbuns inéditos guardado em um cofre. O músico, morto no último dia 25, jamais completou a sequência do álbum "Listen without prejudice vol 1", embora algumas faixas que deveriam ter entrado no segundo volume tenham aparecido no disco beneficente "Red hot + Dance".

Ele também trabalhou num disco, "Trojan souls", no começo dos anos 1990, que nunca foi lançado. A obra contaria com participações de Stevie Wonder, Elton John, Sade, Seal, Bryan Ferry e Janet Jackson. Algumas faixas atribuídas ao disco vazaram na rede ao longo dos anos.

Ainda segundo o "Daily Mirror", outros dois álbuns quase finalizados também estariam guardados. Um deles foi batizado de "Extended plaything" e outro se chamaria "White light", como o single lançado por Michael em 2012.

Andrew Ridgeley, ex-parceiro de Michael no duo Wham! foi a público se manifestar contra a campanha dos fãs, que queriam relançar o hit "Careless whisper" em homenagem ao ídolo. Em resposta a um seguidor do Twitter, disse condenar também o lançamento desse material inédito. "George Michael controlou toda a sua produção. Nem eu, nem ninguém temos o direito de transgredir esse princípio", disse ele.