George Michael preparava documentário sobre álbum 'Listen Without Prejudice Vol. 1'

RIO — O cantor britânico George Michael, que morreu neste domingo, aos 53 anos, estava preparando um documentário sobre seu segundo álbum solo, "Listen without prejudice Vol 1", que teria o nome de um dos grandes sucessos de sua carreira, "Freedom'".

O filme, cujo lançamento estava previsto para março, teria a participação de grandes artistas — e admirados do trabalho de Michael — como Stevie Wonder, Elton John, Mary J Blige, Tony Bennett, Liam Gallagher, James Corden e Ricky Gervais. A última mensagem no Instagram oficial do cantor, no início de novembro, foi sobre o documentário.

"George Michael está ocupado com os toques finais de seu documentário especial chamado 'Freedom'. Ele descobriu algumas incríveis imagens de arquivos inéditas e está gravando novas entrevistas para o projeto, com exibição prevista para março de 2017", diz o texto. "Ele promete ser um verdadeiro deleite para os fãs! Para coincidir com o lançamento do filme, George e a Sony Music decidiram adiar a reedição do álbum 'Listen Without Prejudice' para a mesma época."

Instagram George Michael documentário

Ainda não se sabe quanto do documentário está pronto. Além dos músicos, segundo o jornal inglês "The Sun", o filme traria de volta também algumas das supermodelos dos anos 1990 que participaram do icônico videoclipe de "Freedom '90". Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz e Linda Evangelista falam no filme sobre a amizade com o músico.

George Michael - Freedom! '90

"Liesten without prejudice Vol 1" foi o segundo álbum da carreira solo de Michael, após o imenso sucesso de seu disco de estreia, "Faith". Apesar de ter vendido oito milhões de cópias em todo o mundo, o disco teve vendas consideradas decepcionantes nos EUA, mal ultrapassando os dois milhões de cópias.

Ali começaram as disputas legais entre o cantor e a Sony Music, que ele acusava de não ter apoiado o álbum como deveria. Todo esse caso deve estar no filme, assim como o relacionamento de Michael com o brasileiro Anselmo Feleppa.