G.D.E recupera Amarok do Rio Grande do Sul

Na manhã da última terça-feira (27), investigadores do Grupo de Diligências Especiais realizaram a prisão em flagrante pela prática do crime de receptação de Franklyn Audibert, 27 anos de idade no bairro Vila Yolanda.

Os investigadores que investigavam o roubo de uma caminhonete I/VW Amarok, cor preta, placa ISK-4596/RS chegaram ao endereço da Rua Francisco G Menezes no referido bairro. A equipe que foi recebida pela pessoa de Franklyn teve sua entrada franqueada por este, que questionado a origem do veículo que se encontrava naquele momento com placa ISI-1627, teria sido deixada ali por um amigo, esse não soube informar o nome de tal amigo.

Logo, os policiais averiguaram a situação legal do veículo e constataram que o veículo já estava com placas trocadas, no entanto, se tratava de alerta de furto no município de Rio Grande/RS.

A equipe deslocou com o veículo e autor do crime a Delegacia da Polícia Civil onde a autoridade policial lavrou o flagrante delito. Franklyn permanece preso na carceragem provisória da 6ª SDP e o veículo após os tramites legais será entregue ao seu verdadeiro proprietário.