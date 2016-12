G.D.E prende autores por tráfico de drogas

Na tarde desta quinta-feira (29), investigadores do Grupo de Diligências Especiais realizaram a prisão em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para a prática de tráfico de drogas das pessoas de João Paulo Cordeiro, 35 anos de idade; Paulo Henrique de Oliveira, 28 anos de idade e Arnaldo Andres Escobar Quinhonez, 32 anos de idade.

A equipe que realizava diligências na Rua das Missões no bairro Vila Portes acabou acompanhando uma movimentação de uma entregada de conteúdo suspeito a uma pessoa em um estacionamento na localidade. A equipe acabou realizando a abordagem destas pessoas no exato momento da entrega, ao verificar o material pode verificar que se tratava de 2Kg (dois) de crack.

Fora realizado entrevista com os autores do crime e ambos confessaram que a pessoa de Arnaldo estaria fazendo a entregada do entorpecente à pessoa de João Paulo, sendo que este teria vindo da cidade de Carlopolis/PR com a pessoa de Paulo Henrique para buscar tal entorpecente, e que Paulo Henrique estaria aguardando pelo comparsa em um Lava Car em Santa Terezinha de Itaipu as margens da BR 277 com um veículo VW/Parati, cor prata, placa DBK-1246.

De imediato a equipe se deslocou ao referida localidade onde localizou o terceiro elemento do crime. Todos foram encaminhados a 6ª Subdivisão Policial onde foi lavrado o flagrante delito bem como realizada a apreensão da droga e do veículo. Os autores do crime permanecem na carceragem provisória da delegacia a disposição da justiça.