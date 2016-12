GDE investiga assalto a ônibus na BR-163

Santa Tereza do Oeste - Uma equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) investiga o assalto a um ônibus de linha, ocorrido na madrugada de ontem, na BR-163, em Santa Tereza do Oeste. Conforme os passageiros, eles seguiam de Ijuí (RS) para Canarana (MT), e quando o motorista precisou reduzir a velocidade em uma lombada, bandidos fortemente armados em um veículo, a princípio um Voyage, obrigaram o condutor a parar.

Três dos cinco criminosos levaram o veículo até uma estrada rural e lá roubaram todos os pertences dos 30 passageiros, na maioria idosos. Os outros dois bandidos foram com o veículo até o local e ajudaram no crime.

Dentre os objetos levados estão joias, relógios e dinheiro. Toda ação dos criminosos durou cerca de uma hora e, inclusive, um dos passageiros chegou a ser agredido e uma mulher acabou passando mal.

De acordo com o delegado-adjunto Luis Sodré, ainda não há muitas informações concretas sobre o crime. “O assalto a um ônibus de linha na região não é algo comum, geralmente acontece com veículos de compristas que vão ao Paraguai. Contamos com a colaboração de testemunhas, que podem fazer denúncias via 181 e 197 para elucidarmos o crime”.