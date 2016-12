Fruet sai rejeitado por 63,2%

Levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 26, aponta que o prefeito Gustavo Fruet (PDT) chega ao final de governo com desaprovação de 63,2% dos curitibanos - 33,3% o aprovam. O índice é superior aos 59% de desaprovação registrados no levantamento do Ibope de agosto. A pesquisa ouviu 858 eleitores entre os dias 11 e 14 de dezembro de 2016 e tem margem de erro de 3,5% e grau de confiança de 95%.