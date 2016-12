Fruet não repassa R$ 60 milhões do Ministério da Saúde a hospitais de Curitiba e Greca diz que são os últimos dias "dessa prática odiosa"

O prefeito eleito Rafael Greca (PMN) afirmou nesta quarta-feira, 28, que tomou conhecimento que o atual prefeito Gustavo Fruet (PDT) não repassou R$ 60,5 milhões - dinheiro do Ministério da Saúde - aos hospitais de Curitiba e que esses serão os últimos dias "dessa prática odiosa",



"Tive conhecimento que o Ministério da Saúde depositou R$ 60.515.589,99 para serem repassados aos hospitais de Curitiba e a gestão Gustavo Fruet não transferiu os créditos devidos. Informo a comunidade curitibana que são os últimos dias essa prática odiosa", disse Greca no facebook.



Greca adiantou que Curitiba será a partir do dia 2 de janeiro, a capital do respeito à saúde e às pessoas. "Os créditos devidos aos hospitais, em verdade representam o direito de atendimento e a garantia de assistência aos usuários do SUS. Não podem ser usurpados pela perversidade burocrática nem que seja por um minuto".



"Reafirmo minha determinação em servir a causa da saúde preferencialmente, como já fiz em relação ao cancelamento da Oficina de Música. Os créditos serão usados no abastecimento da Farmácia Curitibana", completou.