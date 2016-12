Fruet dá calote nos servidores, não paga 1/3 de férias e deixa bomba para Rafael Greca

Os servidores municipais que entram em férias neste momento vão ficar sem o terço de férias, diz a nota desta quinta-feira, 29, do Sismuc (sindicato dos servidores) à respeito do calote do prefeito Gustavo Fruet (PDT). O problema, ou a bomba, ficará para o prefeito eleito Rafael Greca (PMN) resolver a partir de 2 de janeiro.

"Hoje, a gestão Gustavo Fruet, ao publicar ao folha salarial dos trabalhadores, não honrou o compromisso salarial. Em breve nota no RH 24 publicada ontem, é informado apenas que "a Secretaria Municipal de Finanças confirmou, na tarde desta quarta-feira (28), que a folha salarial do mês de dezembro do funcionalismo municipal será paga nesta quinta-feira (29)". No entanto, o calote no terço de férias, nem a quantidade de servidores que estão sendo prejudicados não é mencionado", diz o sindicato.

O Sismuc condena "esse último gesto" de Fruet e equipe."O terço de férias é um direito de todo o trabalhador após exaustivo ano de trabalho. Nos surpreende que o prefeito, que se orgulha de receber prêmios e que passou o mês de dezembro inaugurando equipamentos sem prever contratação de profissionais, escolha punir os trabalhadores com este calote".

"Aliás, Fruet tem dado demonstrações enormes de falta de respeito com os municipais de Curitiba. O principal exemplo disso é não recolher a parte da gestão para a sustentabilidade do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba. São mais de R$ 300 milhões que devem ser debatidos com o próximo prefeito, além dessa nova divida no terço de férias", completa a matéria do Sismuc

Nota do Sismuc sobre o pagamento de dezembro dos servidores



O sindicato informa que, devido ao recesso nos dias 28, 29 e 30, conforme o Decreto 1365/16, os equipamentos administrativos estão fechados. Em virtude disso, vai procurar o novo prefeito Rafael Greca já na segunda-feira, 2 de janeiro, para solicitar a solução do caso. O Sismuc vê como urgente a necessidade de o próximo prefeito autorizar folha de pagamento suplementar no começo do mês para que os trabalhadores possam receber o que lhes é de direito.